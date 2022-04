Morts sur le Pont-Neuf à Paris: deux enquêtes ouvertes, le policier tireur entendu par l'IGPN

France-Monde. Un tireur, deux morts et des questions: le policier qui a tué dimanche soir deux occupants d'une voiture soupçonnée d'avoir forcé un contrôle près du Pont-Neuf à Paris, a été entendu par l'IGPN et deux enquêtes ont été ouvertes, selon une source policière et le parquet.