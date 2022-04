Alençon. À La Luciole, la clôture d'une année scolaire dédiée aux cultures urbaines

Le film Allons enfants est sorti le mercredi 13 avril : il raconte l'histoire de lycéens en décrochage, qui obtiennent leur Bac, remotivés par leurs professeurs, autour de la danse hip-hop.

Atelier graff à l'extérieur de La Luciole.

Déclinaison à Alençon, avec durant l'année scolaire, de la culture urbaine pour les jeunes. Durant les vacances, des ateliers sur l'écriture et le beatmaking - la création de pistes musicales - sont proposés, ainsi que des rencontres avec des professionnels, sur comment accompagner un groupe. Une visite de la salle des musiques actuelles La Luciole et la découverte de ses métiers est également au programme. Les ados y ont aussi assisté à des concerts, et rencontré des artistes.

Atelier de danse hip-hop dans la fosse de la grande salle de La Luciole.

Les jeunes ont passé un après-midi à La Luciole, le 13 avril, avec un atelier hip-hop animé par Damien Guillet (organisateur de la World invasion battle Alençon). À l'extérieur, bombes de peinture en main, c'était un atelier graff. De l'écriture ainsi qu'un atelier de beatmaking - encadré par Louis Lebrun, producteur du groupe de rap d'Argentan Union Etnik - étaient proposés.