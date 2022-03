Calvados. Travaux : la circulation impactée près de Monts-en-Bessin 

La direction interdépartementale des routes Nord-Ouest a indiqué que des travaux de renouvellement de la couche de roulement seraient réalisés au niveau de l'échangeur n°45 "Monts-en-Bessin" de l'A84 dans le sens de circulation Rennes-Caen du mercredi 30 mars au vendredi 1er avril. Ce chantier impacte certains axes routiers et nécessite la fermeture des bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur n°45 "Monts-en-Bessin" le mercredi 30 mars de 8 h 30 à 18 heures. Une déviation sera mise en place pour les usagers venant de Rennes via l'échangeur n°48 "Verson" et la RD147a. Les usagers en provenance de Monts-en-Bessin ou Villers-Bocage qui souhaitent aller vers Caen, devront dévier par la RD675 en passant par Val d'Arry et Grainville-sur-Odon et s'insérer sur l'A84 au niveau de l'échangeur n°47 "Mondrainville". Du mercredi 30 mars à 9 heures au vendredi 1er avril 16 heures, les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur n°45 "Monts-en-Bessin" seront à nouveau fermées à la circulation.

Les déviations mises en place seront identiques.