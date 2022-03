Orne. "Un dragon, dans mon jardin ?"pour la sauvegarde des amphibiens

L'opération "Un dragon, dans mon jardin ?" est lancée à l'occasion du début de la période de reproduction des grenouilles, tritons, salamandres et autres crapauds.

Si vous apercevez l'un de ces amphibiens chez vous, vous êtes invités à prendre des photos et à les poster avec date et lieu sur undragon.org, pour participer à la base de données nationale du Muséum national d'Histoire naturelle.

En Normandie, chacun est également invité à signaler les secteurs routiers où les écrasements sont récurrents, sur obhen.fr. Cet état des lieux permettra d'envisager des actions concrètes pour favoriser la migration et la survie de ces espèces. L'Obhen est un dispositif animé par l'Union normande des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE), avec le soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de la Direction régionale de l'environnement, de l'alimentation et du logement (Dreal).

Pratique. Davantage d'infos : m.ricaud@cpie61.fr