Votre horoscope signe par signe du mardi 1er mars

Bélier

La passion pourrait bien faire irruption dans votre existence et tout bousculer sur son passage !

Taureau

Faites-vous un peu plus confiance ne cherchez pas forcément l'aval de vos proches.

Gémeaux

En famille, vous serez peut être amené à prononcer des mots acerbes ne vous laissez pas gagner par la colère.

Cancer

Vous avez le sentiment d'être freiné dans vos activités mais l'impatience est contre-productive.

Lion

Votre rythme de travail deviendra plus intense, et vous saurez faire preuve de compétence et d'efficacité.

Vierge

Et si vous repreniez une activité physique régulière ? Vous en avez besoin aussi bien physiquement que moralement

Balance

Organisez-vous, n'hésitez pas à changer temporairement votre méthodologie et vos priorités. C'est un cas de force majeure.

Scorpion

En couple, vous verrez la vie en rose. Il semblerait que de la poudre d'amour flotte dans l'air de votre foyer !

Sagittaire

Il est temps de lâcher prise… Vous devriez songer à prendre soin de vous. Personne ne le fera mieux que vous !

Capricorne

Votre horizon professionnel pourrait s'élargir plus rapidement que prévu. Vous aurez la possibilité de démarrer un nouveau projet

Verseau

Vous devrez savoir faire la part des choses et prendre un peu de recul pour ne pas perdre votre calme.

Poissons

En famille, vous ne verrez pas d'un bon œil le déballage de vérités dont vous serez témoin.