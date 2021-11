Alençon. Un rayon de soleil et des températures qui font du bien au moral

Plus de 20 °C au mois de mars. Depuis le lundi 29, le thermomètre affiche des valeurs dignes d'un mois de juin dans le département de l'Orne. Alors, entre le couvre-feu qui s'éternise et la crainte d'un possible reconfinement dès les prochains jours, tous ceux qui le peuvent en profitent !

T-shirt, bermuda… et masque

"On oublie la Covid et on emmagasine de la vitamine D", expliquent certains promeneurs, rencontrés au Parc des promenades à Alençon, alors que T-shirt et bermuda sont de rigueur. D'autres expliquent avoir programmé un barbecue… Malgré la chaleur, épidémie oblige, chacun porte bien son masque. Les températures devraient être encore plus élevées mardi 30 et mercredi 31 mars.