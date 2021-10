Top 3. Mon beau sapin, roi du salon !

Pendant un mois, il va devenir la pièce centrale des salons et l'objet de tous les regards. Le sapin de Noël débarque à partir de cette semaine. Et si la majorité des foyers se dirige toujours vers les espèces traditionnelles, Nordman ou Epicéa, avec ou sans leurs racines, beaucoup choisissent désormais de laisser parler leur créativité. L'idée est d'allier tradition et originalité dans la manière de représenter ce symbole de Noël qu'est le sapin.

Un sapin... sans sapin !

La liste des sites internet proposant des aides à la création de sapins est interminable, sans jamais faire appel au célèbre conifère. On y parle successivement de rouleaux cartonnés puis collés en forme de pyramide, de morceaux de bois sec ramassés et ordonnés à la forme d'un sapin, ou encore de créations en stickers collés sur un pan de mur qui rappellent la forme conique si appréciée des enfants. A chaque fois, la recherche des créateurs est la même : être unique, peu cher et facile à réaliser par tout un chacun. Tout en respectant les traditions.