Pollution de l'air : niveau orange

Ces résultats ont été enregistrés par AIRCOM (réseau de surveillance de la qualité de l'air en Basse-Normandie) sur quatre sites de mesure : Caen Ouest chemin (90 μg/m3) vert Ifs (97 μg/m3) Lisieux (84 μg/m3) Caen Vaucelles (81μg/m3).



Dans l'immédiat et par mesure de prévention, la procédure d'information des populations concernées a été déclenchée sur le département du Calvados. A ce stade, certaines personnes peuvent présenter une sensibilité particulière aux particules se manifestant par des irritations oculaires, nasales et respiratoires. Il s'agit plus particulièrement des jeunes enfants, des personnes âgées, personnes asthmatiques ou allergiques, des insuffisants cardiaques, insuffisants respiratoires chroniques.



L'évolution de la situation est disponible sur le site internet de AIRCOM : www.air-com.asso.fr



La situation devrait s'améliorer progressivement demain après-midi, mardi 1er février 2011, en fonction des conditions météorologiques annoncées.









