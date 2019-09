Au nom de la Terre, film plein d'émotions

Aujourd'hui je vous parle d'Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet.

Ce film a forcément une forte résonance dans notre région à forte orientation paysanne. Preuve en est, la salle de cinéma était bien pleine quand je suis allée voir le film. Et nous ne nous sommes pas déplacés pour rien car le film était bon.

Le réalisateur raconte l'histoire qui est arrivée à son père et sa famille. On sent qu'il sait de quoi il parle. Le travail agricole est bien montré, avec le goût du travail bien fait et l'attachement à la terre et cette envie constante de faire plus dans la course à la stabilité financière. L'interprétation de Guillaume Canet est vraiment bonne, d'ailleurs les prestations de toute la " famille " sont à saluer. J'ai pu voir les liens qui les unissent, nous voyons bien l'amour et le bonheur qu'ils ont pu vivre. Il faut tout de même avouer que voir Guillaume Canet chauve est très perturbant...

Malheureusement, la descente aux enfers du personnage principal est vertigineuse et c'est une autre atmosphère qui s'installe dans le film. Un moment terrible car derrière ces scènes parfois très dures, nous savons que l'histoire est vraie et c'est d'autant plus poignant.

Le film se termine avec un rappel que la détresse du monde agricole est toujours d'actualité et ne se limite pas à cette seule histoire. Espérons des jours meilleurs...

Au nom de la Terre est un film fort dans lequel j'ai été immergée grâce à la prestation impeccable du casting et la réalisation sincère. Un film qui met la boule au ventre mais qui était nécessaire. Au nom de la Terre est à ne pas manquer, en ce moment au cinéma.

