Tu seras mon fils, un drame familial remarquablement interprété

Niels Arestrup et Lorant Deutsch, Paul et Martin, père et fils ne se comprennent pas. Paul est un père ambitieux mais aussi cynique et sans pitié pour ce fils qui ne lui ressemble pas. Un film qui offre l’opportunité de se poser d’intéressantes questions sur ce lien si particulier qu’est la paternité.