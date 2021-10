Rouen. Antoine Elie, chanteur normand, en première partie de Sting

Il était devant les auditeurs de Tendance Ouest le vendredi 14 juin 2019 à Granville (Manche). Le chanteur normand, originaire de Seine-Maritime, Antoine Élie assurera les premières parties de la tournée d'automne de Sting !

Pour six dates

Antoine Élie avait déjà ouvert le concert du chanteur britannique le 28 mai 2019 à la Seine Musicale à Paris.

Antoine Élie lors du Tendance Live Granville (Manche), le vendredi 14 juin 2019. - Maxence Jeanne

Il remettra le couvert pour six dates à Paris, Orléans, Lille, Bordeaux, Nantes et Lyon entre le 18 et le 25 octobre 2019.

Antoine Élie s'est notamment fait connaître du grand public avec son titre La rose et l'armure. Son album Roi du silence est dans les bacs depuis le 15 février 2019.