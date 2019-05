[Tendance Live Granville] Antoine Elie, sans étiquette

Nous avons le plaisir de vous présenter le régional de l'étape. Tendance Ouest est toujours à l'affût des talents en Normandie. Depuis que nous avons retenu ce jeune trentenaire originaire de de Rouen, il y a quelques mois, son titre s'installe partout en radio et son clip en télévision. Auteur, compositeur et interprète, sa plume et son univers sont à découvrir sur un remarquable album baptisé Roi du silence, sorti le 15 février dernier. Difficile de lui "coller" une étiquette tant ses chansons varient entre différents univers tel que Rap, trip hop, pop ou encore variété comme son premier hit que vous connaissez désormais tous, et qui le révèle au grand public La rose et l'armure. Vous allez lui faire une ovation sur la scène du Tendance Live à Granville.

