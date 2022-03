Port-Bail-sur-mer. 21ème festival de l'enfant à Port-Bail sur mer

Le thème de cette édition 2019 est la comédie et plus particulièrement la Comedia Del'Arte. Durant la journée du samedi 4 mai 2019, les enfants et leurs amis et parents sont invités à créer des équipes pour participer au grand rallye des comédiens. De nombreuses épreuves attendront les familles pendant l'après-midi avec la compagnie le Theatro de Cherbourg, le tout dans la bonne humeur.

En soirée, il y aura une super méga-boum à partir de 20h à la salle polyvalente pour se déhancher des plus petits aux plus grands.

Le dimanche, des animations de toutes sortes seront proposées à la salle omnisports et ses alentours avec structures gonflables, quads, jeux en bois... Un spectacle de magie sera proposé à 15h par Dovann. Tout cela sera accessible via un bracelet qui coûte 5€ et qui donne accès à l'ensemble des jeux.

Écoutez Emmanuel Demé, organisateur et animateur à la mairie de Port-Bail sur mer, nous présenter ce grand week-end familial:

Inscriptions à faire si possible en amont à la médiathèque de Port-Bail sur Mer pour les équipes du samedi. Rendez-vous samedi 4 mai 2019 de 11h à 17h à la Place aux Arbres, samedi à partir de 20h à la salle polyvalente et puis dimanche à partir de 10h. Le pass Jeux du dimanche sera à acheter directement sur place. Retrouvez toutes les infos sur www.portbail.fr

Programme du week-end - Mairie

