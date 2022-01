Hors Normandie. 12ème édition des Racont'arts du 10 au 20 octobre dans l'Orne

Le festival de contes et des arts de la parole revient cette année du 10 au 20 octobre 2018 dans l'Orne. Les 17 médiathèques partenaires et la MDO vous accueillent dans 30 lieux d'interventions avec 11 artistes, 13 spectacles itinérants et 8 ateliers ouverts aux publics.