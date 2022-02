Le-Havre. Pose de la première pierre du Centre Havrais d'imagerie nucléaire

La première pierre du futur Centre Havrais d'imagerie nucléaire (CHIN) a été posée jeudi 11 avril 2019 au Havre (Seine-Maritime), en face de l'hôpital privé de l'Estuaire. Il s'agit en fait d'un déménagement. Le CHIN a été créé en 1991 au sein de l'hôpital Monod.

Le nouveau bâtiment sera plus accessible, plus confortable et à la pointe de l'innovation. Il accueillera trois Gamma Caméras (pour les maladies cardio-vasculaires) et un TEP Scanner haute performance (pour les cancers).

Écoutez Frédéric Patrois, médecin nucléaire :

Le futur Centre Havrais d'imagerie nucléaire. - CHIN

Ouverture : décembre 2019

Le nouveau Centre Havrais d'imagerie nucléaire sera nu bâtiment de 900 m2 en plein pied. Des éléments radioactifs étant utilisés, les normes de construction sont strictes. Les murs seront en béton armé de vingt centimètres et du plomb sera installé dans le placo. Les travaux ont débuté au début de l'année 2019 et le centre doit être opérationnel dans le courant du mois de décembre 2019.

Le nouveau CHIN est situé en face de l'hôpital privé de l'Estuaire. - Gilles Anthoine

Trois médecins recrutés

Coût de l'opération : huit millions d'euros. Il s'agit d'un investissement entièrement privé, soutenu par Frédéric Patrois et Arnaud Halley, médecins nucléaires. Pour le bon fonctionnement du CHIN, trois médecins seront recrutés. Vingt manipulateurs seront nécessaires contre treize actuellement.

Le lieu fonctionnera en étroite collaboration avec l'hôpital privé de l'Estuaire ainsi qu'avec le CHU de Caen.

