Emmanuel Darcissac : bilan de 15 mois au poste de maire d'Alençon

Dans le fauteuil de maire d'Alençon (Orne), Emmanuel Darcissac a succédé au député Joaquim Pueyo, loi anti-cumul oblige. C'était le mardi 11 juillet 2017. Quinze mois plus tard et alors que la prochaine élection municipale approche (en 2020), l'élu illustre par quelques exemples le bilan de son activité. 30 millions d'euros de travaux ont été engagés.

La réhabilitation du centre-ville

Les travaux de repavage des rues piétonnes commencés en janvier 2018 pour 5,6 millions d'euros, durent plus longtemps que prévu. La faute à des impondérables découverts au fil du chantier. Des aides financières ont été accordées aux commerçants les plus impactés par ce chantier, qui connaît deux phases importantes lundi 15 octobre 2018 avec la réouverture du haut de la Grande Rue et avec le début des opérations de repavage de la Rue aux Sieurs. Emmanuel Darcissac :

La Place de la Magdeleine en cours de re-pavage. - Olivier HÉRON - Olivier HÉRON - Ville d'Alençon

La phase suivante de travaux prévue dans le centre d'Alençon était la suppression des feux tricolores en bas de la rue Saint Blaise et l'aménagement d'un rond-point. Pour éviter d'en rajouter dans les perturbations de circulation qu'à connu la ville ces derniers mois, ce chantier pourrait être différé :

Le chantier du parc dans l'enceinte du château débutera en novembre 2018, celui du parvis de la gare SNCF devrait être achevé au premier trimestre 2019, le centre communal d'action social sera livré en septembre 2019. Les bétons de la place du Point du jour seront coulés d'ici décembre 2018, finition en 2019. Dans le même quartier, le chantier de l'ancienne école sera achevé en septembre 2019, avec une médiathèque, ludothèque, maison des services au public, et un centre de santé municipal.

Énorme chantier sur le bâtiment de l'ex école du Point du Jour. - Olivier HÉRON - Olivier HÉRON - Ville d'Alençon

Trois nouveaux pôles de santé

Trois pôles de santé sont en cours de réflexion à Alençon dont deux PSLA (pôle de santé libéral ambulatoire). Ils seront situés à la Providence (avec trois médecins et d'autres professionnels de santé) et Avenue Leclerc (Montsort-Perseigne) avec un médecin et d'autres professionnels. La principale nouveauté est l'annonce d'un centre municipal de santé à Courteille avec trois médecins généralistes salariés, un gynécologue, un orthophoniste, un orthoptiste et un infirmier :

Une police municipale plus nombreuse et armée ?

Les chiffres de la tranquillité publique sont bons à Alençon, avec entre 20146 et 2018 une baisse de 48 % des atteintes aux biens, de 40.4 % des atteintes volontaires à l'intégrité physique, de 56,2 % des escroqueries économiques. Mais une réflexion est lancée sur le recrutement d'un policier municipal supplémentaire et sur l'armement de cette police :

Emmanuel Darcissac précise aussi qu'il attend de connaître le nom du nouveau Ministre de l'Intérieur pour renouveler la demande de dotation d'effectifs supplémentaires au commissariat de police nationale d'Alençon.

Le terrain sur la zone de Valframbert où United Caps va construire son bâtiment industriel. - Eric Mas

Bonne nouvelle pour l'emploi

L'entreprise de plasturgie United Caps, qui compte sept sites de production en Europe mais pas dans l'ouest de la France, vient d'acquérir un terrain de 25 000m² dans la zone de Valframbert, où elle va construire un bâtiment. Pour se rapprocher de ses clients dont certains sont situés dans l'ouest, elle prévoit une quinzaine d'emplois à son démarrage en 2020. C'est la première vente de cette ampleur pour la ville depuis les années 80. Mais cette entreprise qui fabrique des bouchons pour l'agro-alimentaire a réservé 30 000m² supplémentaires de terrain. Elle ambitionne à terme de créer une centaine d'emplois à Alençon :

Quinze mois ont passé depuis l'accession d'Emmanuel Darcissac au fauteuil de maire d'Alençon. Sera-t-il candidat à sa succession lors des élections municipales de 2020 ? Sa réponse :