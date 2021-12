Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen l'emporte à Gap 

Le match.

Rapidement dans ce match, ce sont les locaux qui se mettent les premiers en évidence en ouvrant la marque au bout de cinq minutes de jeu sur un tir lointain de Abramov qui trompe un Gaetan Richard titularisé pour la première fois devant le filet rouennais 1-0. Mais les visiteurs du jour ne tarderont pas a remettre les pendules a l'heure en égalisant moins de deux minutes plus tard par Fabien Colotti 1-1. C'est ensuite à la 13è minute qu'Alex Aleardi donnera l'avantage aux Jaunes et Noirs esseulés devant le slot gapençais 2-1. Les Rouennais ne termineront pas le tiers sur ce score puisqu'ils encaisseront une égalisation de Sarlieve 2-2.

L'écart dans le second tiers

Dès le retour de la pause, les joueurs de Fabrice Lhenry reprendront 'l'avantage en supériorité numérique par Alex Aleardi et inscriront deux nouveaux buts dans ce tiers par Marc-André Thinel et Joris bedin pour terminer au deuxième buzzer à 5-2. La fin de match sera animée avec une réduction du score à 5-3 signée Labrecque puis un 3è but d'Alex Aleardi en cage vide 6-3 et une nouvelle réduction du score à 6-4 par, Reno à neuf secondes de la fin du match.

Alors qu'il ne reste que deux journées, les Dragons recevront les Scorpions de Mulhouse dès demain, dimanche 24 février 2019.

Les buts.

A LIRE AUSSI.

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen prennent leur revanche sur les Rapaces de Gap

Hockey sur glace : les Dragons se qualifient pour la demi-finale de la Coupe de France !

Hockey-sur-glace (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen de nouveau devant en finale !

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen héroïques et historiques !

Hockey sur glace : les Dragons de Rouen obtiennent un bon résultat à Bordeaux