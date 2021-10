Rouen. Hockey sur glace (Magnus) : Rouen l'emporte nettement à Mulhouse

Le match.

Rapidement dans cette rencontre, les Jaunes et Noirs prenaient les devant sur un premier but signé d'Aleardi (4è) et en supériorité numérique par Mathieu Roy 2-0 (6è). Malgré cette avance au tableau d'affichage, les Rouennais allaient encaisser un but par l'un des jumeaux suédois fraichement arrivé en Alsace Victor Ahlstrom 2-1. Au cours du 2è tiers, les Rouennais allaient prendre plusieurs pénalités mais par deux fois, Fabien Colotti parvenait a inscrire deux buts en évoluant à 4 contre 5 pour terminer le tiers sur le score de 4-1.

La différence faite dans le deuxième tiers

Largement en tête au moment d'aborder le 3è tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient voir les locaux revenir à 4-2 par le 2è jumeau suédois Oscar Ahlstrom 4-2. Décidés à sortir leur gardien après un peu plus de 17 minutes dans le 3è tiers, les Alsaciens allaient encaisser un 5è but en cage vide par Juha Koivisto 5-2. Revenu dans ces cages, le portier des Scorpions allaient encaisser le 6è but sur une passe magique d'Aleardi pour Joël Caron qui file seul au but et envoi le palet au fond des filets 6-2. Toujours largement en tête, place donc maintenant à un repos bien mérité pour les Dragons de Rouen qui reprendront la compétition que le 23 décembre 2018 avec la réception de Gap sur l'Ile Lacroix.

Les buts.

