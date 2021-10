Rouen. Hockey-sur-glace (Ligue Magnus) : Rouen dans le doute après la défaite contre Bordeaux

Comme lors du match contre Mulhouse, les Dragons déjà privé de Nicolas Ritz et Davis Wohlberg suspendus lors du match contre Mulhouse, sont encore retombés dans leur travers en répondant trop facilement à agressivité bordelaise ce qui aura valu deux nouvelles expulsions d'Alex Aleardi et Richard Stehlik. Avant cela, Alex Aléardi avait égalisé à 1-1 lors du premier tiers-temps après l'ouverture du score bordelaise de Julien Desrosiers. Un julien Desrosiers qui inscrivait un 2ème but au début du 2ème tiers en supériorité numérique pour redonner l'avantage à son équipe 2-1.

Match décisif contre Grenoble

Trop souvent pénalisés dans cette rencontre, les Dragons de Rouen subissaient les assauts des Boxers et encaissaient un 3ème but par Matthias Terrier. Quentin Papillon sortait en fin de rencontre pour tenter de revenir au score mais les Jaunes et Noirs encaissaient deux nouveaux buts en cage vide pour porter la marque à 5-1. Suite à cette nouvelle défaite, les Bruleurs de Loups de Grenoble reprennent la première place et s'offriront une finale pour la première place lors de la dernière journée de saison régulière sur la glace de l'Ile Lacroix mardi 20 février 2018.

Réaction.

Fabrice Lhenry (entr. Rouen) : " en étant disciplinés comme ça c'est sur qu'on ne finira pas premier, ça fait trois matchs qu'on prend énormément de pénalités c'est inconcevable de pouvoir gagner un match comme ça. On perd beaucoup d'énergie a tuer les pénalités et on va encore perdre surement des joueurs suivant la commission qui commenceront peut être pas les playoffs c'est regrettable. C'est inadmissible comment on s'est comporté a Mulhouse et ce soir c'est pareil, c'est pas le visage qu'on avait montré depuis le début de saison. Il faut rester humble, c'est pas parce qu'on est premier qu'on a pas le droit de nous toucher. Mon message n'est passé apparemment mais il va falloir remédier à ça sinon on sera vite dehors en playoffs en jouant comme ça. Je pense que pendant les cinq jours de repos on va faire de la sophrologie (sourire)."

