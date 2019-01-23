Hors Normandie. Les Normands Gilles Lellouche et Léa Drucker stars des nominations aux César 2019

Un jour après l'annonce des nominations aux Oscars c'est l'académie des César qui lève le voile sur ceux qui ont fait le cinéma Français en 2018. La cérémonie aura lieu le 22 février prochain à la salle Pleyel et sera retransmise en direct sur Canal +.
Aujourd'hui les yeux sont rivés sur les Normands Gilles Lellouche et Léa Drucker. "Le grand bain" réalisé par Gilles Lellouche est en effet nominé dans 10 catégories dont celle du "Meilleur film". Léa Drucker pourrait être nommée "Meilleure actrice" pour son rôle dans le film "Jusqu'à la garde" de Xavier Legrand qui récolte lui aussi 10 nominations.
La liste complète des nommés :
CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR FÉMININ
OPHÉLIE BAU dans "MEKTOUB, MY LOVE : CANTO UNO"
GALATEA BELLUGI dans "L'APPARITION"
JEHNNY BETH dans "UN AMOUR IMPOSSIBLE"
LILY-ROSE DEPP dans "L'HOMME FIDÈLE"
KENZA FORTAS dans "SHÉHÉRAZADE"
CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR MASCULIN
ANTHONY BAJON dans "LA PRIÈRE"
THOMAS GIORIA dans "JUSQU'À LA GARDE"
WILLIAM LEBGHIL dans "PREMIÈRE ANNÉE"
KARIM LEKLOU dans "LE MONDE EST À TOI"
DYLAN ROBERT dans "SHÉHÉRAZADE"
CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR DANS UN SECOND RÔLE
JEAN-HUGUES ANGLADE dans "LE GRAND BAIN"
DAMIEN BONNARD dans "EN LIBERTÉ !"
CLOVIS CORNILLAC dans "LES CHATOUILLES"
PHILIPPE KATERINE dans "LE GRAND BAIN"
DENIS PODALYDÈS dans "PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE"
CÉSAR DES MEILLEURS COSTUMES
ANAÏS ROMAND, SERGIO BALLO pour "LA DOULEUR"
PIERRE-YVES GAYRAUD pour "L'EMPEREUR DE PARIS"
MILÉNA CANONERO pour "LES FRÈRES SISTERS"
PIERRE-JEAN LARROQUE pour "MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES"
ANAÏS ROMAND pour "UN PEUPLE ET SON ROI"
CÉSAR DES MEILLEURS DÉCORS
PASCAL LE GUELLEC pour "LA DOULEUR"
EMILE GHIGO pour "L'EMPEREUR DE PARIS"
MICHEL BARTHÉLÉMY pour "LES FRÈRES SISTERS"
DAVID FAIVRE pour "MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES"
THIERRY FRANÇOIS pour "UN PEUPLE ET SON ROI"
CÉSAR DU MEILLEUR FILM D'ANIMATION
Pour le court métrage
"AU COEUR DES OMBRES" réalisé par ALICE GUIMARÃES, MÓNICA SANTOS, produit par JEAN-FRANÇOIS LE CORRE
"LA MORT, PÈRE ET FILS" réalisé par DENIS WALGENWITZ, WINSHLUSS, produit par MARC JOUSSET, PERRINE CAPRON
"RAYMONDE OU L'ÉVASION VERTICALE" réalisé par SARAH VAN DEN BOOM, produit par RICHARD VAN DEN BOOM, JEAN-FRANÇOIS BIGOT
"VILAINE FILLE" réalisé par AYCE KARTAL, produit par DAMIEN MEGHERBI, JUSTIN PECHBERTY
Pour le long métrage
"ASTÉRIX-LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE" réalisé par ALEXANDRE ASTIER, LOUIS CLICHY, produit par PHILIPPE BONY
"DILILI À PARIS" réalisé par MICHEL OCELOT, produit par CHRISTOPHE ROSSIGNON, PHILIP BOËFFARD
"PACHAMAMA" réalisé par JUAN ANTIN, produit par DIDIER BRUNNER, DAMIEN BRUNNER, OLIVIER DE BANNES
CÉSAR DE LA MEILLEURE PHOTO
ALEXIS KAVYRCHINE pour "LA DOULEUR"
BENOÎT DEBIE pour "LES FRÈRES SISTERS"
LAURENT TANGY pour "LE GRAND BAIN"
NATHALIE DURAND pour "JUSQU'À LA GARDE"
LAURENT DESMET pour "MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES"
CÉSAR DE LA MEILLEURE ADAPTATION
ANDRÉA BESCOND, ERIC MÉTAYER pour "LES CHATOUILLES"
EMMANUEL FINKIEL pour "LA DOULEUR"
JACQUES AUDIARD, THOMAS BIDEGAIN pour "LES FRÈRES SISTERS"
EMMANUEL MOURET pour "MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES"
CATHERINE CORSINI, LAURETTE POLMANSS pour "UN AMOUR IMPOSSIBLE"
CÉSAR DU MEILLEUR MONTAGE
VALÉRIE DESEINE pour "LES CHATOUILLES"
ISABELLE DEVINCK pour "EN LIBERTÉ !"
JULIETTE WELFLING pour "LES FRÈRES SISTERS"
SIMON JACQUET pour "LE GRAND BAIN"
YORGOS LAMPRINOS pour "JUSQU'À LA GARDE"
CÉSAR DU MEILLEUR SON
ANTOINE-BASILE MERCIER, DAVID VRANKEN, ALINE GAVROY pour "LA DOULEUR"
BRIGITTE TAILLANDIER, VALÉRIE DE LOOF, CYRIL HOLTZ pour "LES FRÈRES SISTERS"
CÉDRIC DELOCHE, GWENNOLÉ LE BORGNE, MARC DOISNE pour "LE GRAND BAIN"
YVES-MARIE OMNÈS, ANTOINE BAUDOUIN, STÉPHANE THIÉBAUT pour "GUY"
JULIEN SICART, JULIEN ROIG, VINCENT VERDOUX pour "JUSQU'À LA GARDE"
CÉSAR DU MEILLEUR FILM DE COURT MÉTRAGE
"BRAGUINO" réalisé par CLÉMENT COGITORE, produit par CÉDRIC BONIN, PASCALINE GEOFFROY
"LES INDES GALANTES" réalisé par CLÉMENT COGITORE, produit par PHILIPPE MARTIN
"KAPITALISTIS" réalisé par PABLO MUÑOZ GOMEZ, produit par OLIVIER BERLEMONT, EMILIE DUBOIS
"LAISSEZ-MOI DANSER" réalisé par VALÉRIE LEROY, produit par FABRICE PRÉEL-CLÉACH, EMMANUELLE LATOURRETTE
"LES PETITES MAINS" réalisé par RÉMI ALLIER, produit par PAULINE SEIGLAND
CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE DANS UN SECOND RÔLE
ISABELLE ADJANI dans "LE MONDE EST À TOI"
LEÏLA BEKHTI dans "LE GRAND BAIN"
VIRGINIE EFIRA dans "LE GRAND BAIN"
AUDREY TAUTOU dans "EN LIBERTÉ !"
KARIN VIARD dans "LES CHATOUILLES"
CÉSAR DU MEILLEUR PREMIER FILM
"L'AMOUR FLOU" réalisé par ROMANE BOHRINGER, PHILIPPE REBBOT, produit par SOPHIE RÉVIL, DENIS CAROT
"LES CHATOUILLES" réalisé par ANDRÉA BESCOND, ERIC MÉTAYER, produit par FRANÇOIS KRAUS, DENIS PINEAU-VALENCIENNE
"JUSQU'À LA GARDE" réalisé par XAVIER LEGRAND, produit par ALEXANDRE GAVRAS
"SAUVAGE" réalisé par CAMILLE VIDAL-NAQUET, produit par EMMANUEL GIRAUD, MARIE SONNE-JENSEN
"SHÉHÉRAZADE" réalisé par JEAN-BERNARD MARLIN, produit par GRÉGOIRE DEBAILLY
CÉSAR DU MEILLEUR FILM DOCUMENTAIRE
"AMERICA" réalisé par CLAUS DREXEL, produit par LAURENT LAVOLÉ
"DE CHAQUE INSTANT" réalisé par NICOLAS PHILIBERT, produit par DENIS FREYD
"LE GRAND BAL" réalisé par LAETITIA CARTON, produit par JEAN-MARIE GIGON
"NI JUGE, NI SOUMISE" réalisé par JEAN LIBON, YVES HINANT, produit par BERTRAND FAIVRE
"LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES" réalisé par NICOLAS CHAMPEAUX, GILLES PORTE, produit par WILLIAM JÉHANNIN, RAPHAËLLE DELAUCHE, JULIE GAYET, NADIA TURINCEV
CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE
ANTON SANKOpour "AMANDA"
CAMILLE BAZBAZ pour "EN LIBERTÉ !"
ALEXANDRE DESPLAT pour "LES FRÈRES SISTERS"
VINCENT BLANCHARD, ROMAIN GREFFE pour "GUY"
PASCAL SANGLA pour "PUPILLE"
GRÉGOIRE HETZEL pour "UN AMOUR IMPOSSIBLE"
CÉSAR DU MEILLEUR SCÉNARIO ORIGINAL
PIERRE SALVADORI, BENOÎT GRAFFIN, BENJAMIN CHARBIT pour "EN LIBERTÉ !"
GILLES LELLOUCHE, AHMED HAMIDI, JULIEN LAMBROSCHINI pour "LE GRAND BAIN"
ALEX LUTZ, ANAÏS DEBAN, THIBAULT SEGOUIN pour "GUY"
XAVIER LEGRAND pour "JUSQU'À LA GARDE"
JEANNE HERRY pour "PUPILLE"
CÉSAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER
"3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE" réalisé par MARTIN MCDONAGH
"CAPHARNAÜM" réalisé par NADINE LABAKI
"COLD WAR" réalisé par PAWEL PAWLIKOWSKI
"GIRL" réalisé par LUKAS DHONT
"HANNAH" réalisé par ANDREA PALLAORO
"NOS BATAILLES" réalisé par GUILLAUME SENEZ
"UNE AFFAIRE DE FAMILLE" réalisé par HIROKAZU KORE-EDA
CÉSAR DE LA MEILLEURE RÉALISATION
EMMANUEL FINKIEL pour "LA DOULEUR"
PIERRE SALVADORI pour "EN LIBERTÉ !"
JACQUES AUDIARD pour "LES FRÈRES SISTERS"
GILLES LELLOUCHE pour "LE GRAND BAIN"
ALEX LUTZ pour "GUY"
XAVIER LEGRAND pour "JUSQU'À LA GARDE"
JEANNE HERRY pour "PUPILLE"
CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR
EDOUARD BAER dans "MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES"
ROMAIN DURIS dans "NOS BATAILLES"
VINCENT LACOSTE dans "AMANDA"
GILLES LELLOUCHE dans "PUPILLE"
ALEX LUTZ dans "GUY"
PIO MARMAÏ dans "EN LIBERTÉ !"
DENIS MÉNOCHET dans "JUSQU'À LA GARDE"
CÉSAR DE LA MEILLEURE ACTRICE
ÉLODIE BOUCHEZ dans "PUPILLE"
CÉCILE DE FRANCE dans "MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES"
LÉA DRUCKER dans "JUSQU'À LA GARDE"
VIRGINIE EFIRA dans "UN AMOUR IMPOSSIBLE"
ADÈLE HAENEL dans "EN LIBERTÉ !"
SANDRINE KIBERLAIN dans "PUPILLE"
MÉLANIE THIERRY dans "LA DOULEUR"
CÉSAR DU MEILLEUR FILM
"LA DOULEUR" produit par LAETITIA GONZALEZ, YAËL FOGIEL, DAVID GAUQUIÉ, JULIEN DERIS, ETIENNE MALLET, réalisé par EMMANUEL FINKIEL
"EN LIBERTÉ !" produit par PHILIPPE MARTIN, DAVID THION, réalisé par PIERRE SALVADORI
"LES FRÈRES SISTERS" produit par PASCAL CAUCHETEUX, GRÉGOIRE SORLAT, MICHEL MERKT, réalisé par JACQUES AUDIARD
"LE GRAND BAIN" produit par ALAIN ATTAL, HUGO SÉLIGNAC, réalisé par GILLES LELLOUCHE
"GUY" produit par OURY MILSHTEIN, réalisé par ALEX LUTZ
"JUSQU'À LA GARDE" produit par ALEXANDRE GAVRAS, réalisé par XAVIER LEGRAND
"PUPILLE" produit par ALAIN ATTAL, HUGO SÉLIGNAC, VINCENT MAZEL, réalisé par JEANNE HERRY