Le-Havre. Grève contre la fusion des ports de l'axe Seine

La CGT Ports et Docks appelle à deux jours de grève les lundis 14 et 21 janvier 2018. Le mouvement sera suivi par les travailleurs portuaires du port du Havre (Seine-Maritime). Le syndicat se dit opposé à la fusion des ports de l'axe Seine (Le Havre, Rouen et Paris).

La CGT craint pour l'emploi

La CGT parle d'un risque sur les emplois, l'activité et les acquis sociaux. Autre source de mécontentement : la régionalisation des Grands ports maritimes de la façade atlantique. Le syndicat demande l'ouverture de la concertation voulue par le gouvernement. La CGT se mobilise également sur des revendications concernant la pénibilité, l'amiante ou encore le niveau de rente des dockers intermittents à la retraite.