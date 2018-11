Édouard Philippe annonce la fusion des ports du Havre, de Rouen et Paris

En déplacement à Dunkerque pour le comité interministériel de la Mer, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la fusion des ports du Havre, de Rouen et de Paris, jeudi 15 novembre 2018. Cette décision a été prise par le gouvernement afin de "disposer d'une réelle unité de commandement et de stratégie", a indiqué le Premier ministre.

Les trois ports seront fusionnés dans un établissement public unique qui aura trois implantations territoriales. Il devra être opérationnel au plus tard le 1er janvier 2021.

Pour disposer d'une réelle unité de commandement et de stratégie, le Gouvernement a décidé de fusionner les 3 ports du Havre, de Rouen et de Paris dans un établissement public unique doté de 3 implantations territoriales. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 15 novembre 2018

Il y avait, au cœur de ce déplacement à Dunkerque, la question du Brexit et des incidences de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sur les relations économiques entre les deux zones, et particulièrement celles qui concernent le maritime et le portuaire.

Face à ces interrogations, s'est aussi posée la question de la réforme des ports. Il y a un an, Édouard Philippe a appelé à des réformes afin de "rendre ce modèle économique plus robuste".

L'objectif du gouvernement est de faire passer les grands ports maritimes "d'un modèle de ports aménageurs, à un modèle de ports entrepreneurs, qui sont plus tournés vers la préoccupation de conquérir toujours plus de trafic, que vers celle de toujours mieux gérer leur domaine".

Aller plus loin qu'Haropa

La fusion des trois ports de Rouen, du Havre et de Paris s'inscrit donc dans ce projet de réformes. Ces trois ports coopèrent déjà au sein d'Haropa depuis 2012 mais le Premier ministre souhaite aller plus loin : "Il est temps de passer à une intégration encore plus poussée, que demandent les utilisateurs du port, pour disposer d'une réelle unité de commandement et de stratégie sur tout le grand bassin parisien et pour créer un ensemble de la taille des autres ports du Range Nord."

Une concertation avec l'ensemble des parties concernées doit avoir lieu dans les mois qui viennent. Un "préfigurateur à la fusion" sera également nommé afin de "proposer les règles de fonctionnement du nouvel ensemble", "d'ouvrir le chantier de l'harmonisation sociale" ou encore "d'élaborer le projet stratégique du port".