Rocquancourt. Incendie au centre GDE de Rocquancourt près de Caen

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 décembre 2018, sur le centre GDE de Rocquancourt, près de Caen (Calvados).

Le feu a pris peu avant 22 heures, dans un bâtiment de 5000 m² utilisé pour le stockage et comme centre de tri.

Soixante pompiers sur place

Au plus fort du sinistre, soixante pompiers et quinze véhicules de secours étaient sur place. À 1 h 40, le service d'incendie et de secours s'attendait à une intervention de longue durée.

À 7 heures, les pompiers n'étaient plus qu'une dizaine, pour sécuriser les lieux et éviter toute reprise de feu.

L'importance des dégâts n'est pas encore connue.

C'est la troisième fois qu'un incendie survient sur le site GDE de Rocquancourt cette année, après des feux en février et en avril 2018.

