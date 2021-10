Rouen. [Notre dossier] Dans les coulisses du Noël 2.0 en Normandie

Il y a l'image du père Noël que les enfants connaissent mais il y a derrière des centaines de personnes qui travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que les cadeaux arrivent à temps au pied du sapin. Et aujourd'hui, ces lutins, ce sont beaucoup de sites de vente en ligne et de transporteurs routiers qui acheminent les colis. "On a vu les volumes supplémentaires à traiter dès le black friday", analyse Éric Mercier, commercial chez Normandie course, qui effectue notamment des livraisons pour Cdiscount et Relais colis. Même constat pour DHL, qui appelle cette période de l'année le "pic season" avec, en moyenne, "entre 40 et 45 % de croissance en plus", détaille Dominique Mouton, directeur régional des opérations pour le nord de la France.

Une progression constante

Surtout, les Rouennais ont de plus en plus recours aux achats en ligne pour Noël : "toutes les années sont de plus en plus fortes, on a cette année une croissance de 11 % par rapport à 2017", poursuit Dominique Mouton. Preuve du recours croissant aux e-commerce, DHL faisait "en 2010, entre 5 et 10 % de livraison chez les particuliers, contre 40 % aujourd'hui". L'entreprise qui dispose ainsi de trois entrepôts en Normandie, dont un à Petit-Couronne (Seine-Maritime), effectue des livraisons pour des sites de vente comme Alibaba, Zara ou encore Apple. Pour faire face à la hausse d'activité de la fin d'année, la société fait appel, en moyenne, à quatre salariés supplémentaires, en plus des 25 employés permanents au sein de l'entrepôt rouennais. Chaque jour, ils sont chargés de livrer 3000 colis, contre 2000 le reste du temps.

Eric Mercier est commercial au sein de l'entreprise Normandie course. - Amaury Tremblay

L'année 2018 est aussi particulière pour les achats de Noël, avec les accès rendus difficiles pour les zones commerciales suite au mouvement des gilets jaunes. "Les manifestations ont sans doute contribué à cette hausse d'activité, en tout cas je pense que ça a joué", affirme Éric Mercier.

Des commerces de proximité

Pour autant, les magasins de proximité ne sont pas oubliés des sites de vente en ligne. L'entreprise Marché privé boutique, installée à Bois-Guillaume, propose principalement la livraison de produits de bouche achetés dans des magasins de l'agglomération rouennaise. "Le mois de décembre est l'un des mois les plus forts", confirme Victor Gobourg, fondateur de l'entreprise, à quelques jours des repas de fêtes. "On propose de livrer des produits bruts aux clients, en mettant en avant les artisans locaux."

Les bouchers, les fromagers et les primeurs sont plébiscités en cette période. "En ce moment, on voit que les clients font leur commande et ils choisissent un retrait le 23 ou le 24 décembre", complète Victor Gobourg. La livraison est ensuite opérée par les coursiers de Kebi qui "gère son planning et s'adapte à la demande". Autant de petites mains qui font en sorte que la période des fêtes de fin d'année se passe dans les meilleures conditions pour tous !