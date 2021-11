Caen. La fête entre collègues se termine en garde à vue

Mercredi 12 septembre 2018 un homme âgé de 26 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour rébellion, outrage à des personnes dépositaires de l'autorité publique et enfin pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolisé. Les faits remontent au vendredi 13 avril 2018 dans l'agglomération caennaise.

Douze jours d'incapacité de travail pour l'agent de police

C'est vers 6 heurs du matin, à l'issue de la fête, que l'homme est interpellé par des policiers municipaux. Les croisant, il vient de leur adresser un doigt d'honneur. Passablement ivre il se montre agressif et insultant, au point de devoir être entravé. Il se débat tellement que l'un des agents se coince un doigt dans une menotte. Une entorse lui vaudra douze jours d'incapacité totale de travail. L'individu refuse de se soumettre au test d'alcoolémie. Placé en garde à vue, six heures plus tard il accuse 1,28g d'alcool par litre de sang.

A l'audience le prévenu qui travaille dans la restauration reconnaît un problème d'alcool. "Dans mon métier l'accès à l'alcool est facile". Il ajoute que depuis ce jour là il n'a plus bu une seule goutte et s'excuse auprès de Maitre Viaux qui représente les victimes. Ce dernier sollicite un renvoi sur intérêts civiles pour l'agent blessé ainsi que 600 euros de dommages et intérêts pour chacun des cinq policiers.

Le procureur requiert deux mois de prison avec sursis déplorant que ce genre d'incident empêche les policiers de se consacrer à des choses plus sérieuses.

Le délibéré sera rendu mercredi 19 septembre 2018.

A LIRE AUSSI.

Agression sur le port de Caen : neuf mois de prison ferme

Affaire Théo: 28 interpellations pour violences urbaines

Agression de policiers: les autorités dénoncent une "société de violence"

Calvados : un couple condamné pour outrages et menaces envers des policiers

Aulnay-sous-Bois: troisième nuit consécutive d'incidents