Cresserons. À Caen, le salaire mensuel du ferrailleur avoisinait les 10 000 euros

Jeudi 30 août 2018, Yacine Bouallaga, âgé de 38 ans, a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour travail dissimulé durant les années 2016 et 2017. Ces faits ont eu lieu à Cresserons au nord de l'agglomération caennaise.

Récupérateur de chutes de métaux

Sous couvert d'entrepreneur dans le bâtiment (restauration et rénovation) l'homme est avant tout un récupérateur de chutes de métaux qu'il va glaner sur les chantiers. Sans aucun salarié, il crée son entreprise en 2015 et trouve rapidement le moyen de ne payer qu'un minimum de cotisations sociales. De fait, il ne déclare que 1000 euros par mois quand il en gagne pratiquement 10 000 (cent quatre mille euros sont ainsi amassés en 2016). Sur la majorité de ses gains il ne règle donc ni impôts, ni TVA, ni URSSAF. Quelques doutes sur ses activités déclenchent une enquête fructueuse.

Fraude avérée

Ce constat ne manque pas d'étonner les magistrats. Le procureur qui requiert quatre mois de prison ferme observe : "on pourrait penser que récupérer des métaux ne mène pas loin mais voici la preuve du contraire."

La fraude à la collectivité est avérée et Yacine Bouallaga écope de six mois de prison ferme (tout aménagement étant impossible) et de 6000 euros d'amende.