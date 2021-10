Étretat. Étretat : fermé depuis près d'un an, le cabinet médical rouvre jeudi

Les habitants d'Étretat (Seine-Maritime) retrouvent une présence de médecins dans leur commune. Les premières consultations se tiennent jeudi 26 juillet 2018, avenue Georges-V, à côté de la pharmacie.

Ça faisait presque un an que la ville n'avait plus de médecin. Le dernier est parti en septembre 2017. Pourtant, la population locale a particulièrement besoin de soins : 38 % des habitants d'Étretat ont 60 ans et plus.

Quatre médecins en consultation

Après un appel à l'aide lancé en février 2018, quatre médecins du Havre ont décidé de mettre en place des consultations dans le cabinet médical. Ils recevront les patients à tour de rôle, du lundi au vendredi, de 14 heures à 19 heures. Un numéro est disponible pour la prise de rendez-vous : 02 32 79 53 62.

Les quatre médecins, trois hommes et une femme, sont le Dr Françoise Lardans-Sanogo, le Dr Patrick Czerwinski, le Dr Pierre Descamps et le Dr Jean-Luc Dumenil.