Étretat. Etretat cherche désespérément un médecin

Le bassin de vie d'Etretat (5 000 habitants) n'a plus de médecin depuis le 20 septembre 2017. La population y est pourtant vulnérable et a besoin de soins : 38% des habitants d'Etretat ont 60 ans et plus (contre 25% sur l'ensemble de la Seine-Maritime). La problématique n'est pas récente. En 1992, il y avait 14 cabinets médicaux contre neuf en 2016. L'ouverture en décembre 2016 de la maison médicale de Criquetot-l'Esneval (à neuf kilomètres d'Etretat) a précipité le départ des derniers médecins.

Le dernier médecin est parti en septembre 2017

La mairie de l'époque a bien tenté de réagir en faisant appel à cabinet de recrutement. Un médecin roumain est venu s'installer en juillet 2016 mais il est reparti en septembre 2017. Depuis c'est le désert médical à Etretat. Sur le bassin de vie les professionnels de santé sont pourtant encore présents : pharmacien, infirmières, dentistes, orthophonistes et psychologue. La commune est en capacité d'offrir (au moins temporairement) un cabinet et un logement à un médecin mais le poste ne trouve pas preneur.

Favoriser l'ambulatoire

Face à l'urgence une réunion a été organisée vendredi 9 février 2018 avec des professionnels de santé et leurs instances représentatives, notamment l'ARS et l'URML. Etretat a fait le deuil de l'installation d'un médecin sur son territoire mais d'autres solutions existent.

Écoutez Pierre-Antoine Dumarquez, le 1er adjoint au maire d'Etretat :

Une médecine ambulatoire à Etretat. Impossible de lire le son.

L'urgence : trouver un médecin remplaçant pour cet été

Parmi les pistes envisagées conjointement avec l'ARS et l'URML : trouver un médecin remplaçant pour cet été ainsi qu'un temps partagé avec un cabinet médical ou un centre hospitalier voisins. C'est d'ailleurs cette dernière solution que la ville d'Etretat semble vouloir privilégier. À défaut de voir s'installer un médecin, il s'agirait de favoriser une présence ambulatoire avec des établissements hospitaliers. La mairie (en collaboration avec les professionnels de santé) souhaite ainsi mettre en œuvre un Pôle de santé libéral ambulatoire.

A LIRE AUSSI.

De mois en moins de médecins: mais qui va soigner les gens ?...

SMUR et hélicoptère du SAMU à d'Alençon : l'Agence régionale de santé confirme le maintien

Landudec, privé de médecin, désespère des candidats à la présidentielle

Normandie: le Groupement Hospitalier Rouen Coeur de Seine, une révolution pour le patient

Hôpital d'Alençon: " tout ce qui a été annoncé est faux "