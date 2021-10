Naufrage à Port-en-Bessin : le deuil après l'émotion

Hier, mardi 31 janvier, l’Algwastre, navire de pêche de 9,54 mètres immatriculé à Caen et basé à Grandcamp-Maisy, a sombré au large de Port-en-Bessin. Malgré d’importants moyens dépêchés sur place dès le déclenchement d’une balise de détresse à 13h20, les secours n’ont pu que constater le décès des deux personnes présentes à bord : un père, 57 ans, et son fils, 26 ans. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de surveillance du littoral de la gendarmerie maritime de Caen.

Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, et Stéphane Travert, conseiller régional en charge de la pêche, de l’aquaculture et des ressources marines, saluent la mémoire des deux pêcheurs : « Alors que les raisons de ce naufrage ne sont pas encore connues, toutes nos pensées vont évidemment à la famille des défunts qui est aujourd’hui doublement frappée par ce tragique évènement. Nous souhaitons en outre exprimer notre soutien aux pêcheurs bas-normands, et en particulier à ceux de Grandcamp-Maisy, profondément touchés par ce drame qui nous rappelle une fois encore combien la sécurité en mer doit rester pour tous une priorité.»

Ci-dessous, le reportage photos de nos confrères de wwww.lamanchelibre.fr