Caen. Caen : un automobiliste qui n'a jamais passé son permis

Jeudi 31 mai 2018 Marc Sauzer âgé de 37 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite sans permis ni assurance en récidive. Les faits remontent au jeudi 26 avril 2018 dans l'agglomération caennaise.

Héroïnomane depuis une vingtaine d'années

Avec les sept mentions contenues dans son casier judiciaire le prévenu est bien connu de la justice (vols, stupéfiants, délits de fuite…) Il s'avère qu'il conduit depuis bien des années sans jamais avoir passé son permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. En effet, accro à l'héroïne depuis une vingtaine d'années, il en consomme cinq grammes par jour (soit 150 euros) ce qui représente un budget de 4500 euros par mois. L'homme vit du RSA.

Six mois de prison ferme sont requis et confirmés par le tribunal qui prononce la confiscation de la voiture et l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur.