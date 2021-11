Caen. Hockey sur Glace (D1) : Prosvic reste à Caen, Darge s'en va

La saison passée, les Drakkars de Caen (Calvados) voulaient baser leur équipe sur des jeunes espoirs du club et de Rouen sous licence bleue encadrés par des étrangers expérimentés. Après une saison ratée ayant vu les Drakkars terminer 9e de Division 1, à une place des play-offs, certains de ces étrangers expérimentés ne seront pas conservés. Ainsi, Wehebe Darge, Steven Khun, Kevin Undershute, Bobby Chaumont et Mackenzie Keirstead ne seront pas conservés. Il en va de même pour le jeune défenseur français Thibaut Colombin.

Prosvic, Zubov et Colotti conservés

Du côté des prolongations, c'était dans les cordes, c'est désormais officiel, Jaroslav Prosvic sera encore là la saison prochaine. Son retour en cours de saison, 10 ans après son départ en 2007, avait apporté une vraie plus-value à l'équipe alors que Caen se traînait dans les bas-fonds du classement. Igor Zubov (5 buts et 9 assistances cette saison) sera également de la partie tout comme Rémi Colotti, arrivé l'été dernier et qui avait été promu assistant en cours de saison.

Pas d'information sur Menard et O'Connor

Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur les deux joueurs les plus décisifs la saison passée, Gabriel O'Connor (10 buts, 10 assitances) et Scott Brannon (10 buts, 7 assistances). En difficulté toute la saison avec seulement 2 buts et 5 assistances, le capitaine André Menard n'en sait pas plus sur son avenir pour l'instant.

