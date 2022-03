Caen. Hockey sur glace : les Drakkars s'installent dans les places qui comptent

Les Drakkars de Caen (Calvados) ont confirmé leur très bonne dynamique du moment contre Val-Vanoise (Savoie) ce mardi 16 janvier 2018 (3-2). Actuellement 7e à égalité avec le 5e de D1, les Caennais ne sont pas forcément brillants dans le jeu, mais très redoutables d'efficacité défensive. "On sait que si on arrive à marquer deux-trois buts on a de fortes chances de remporter le match tant notre défense est solide." se réjouit le coach Luc Chauvel.

"On regarde devant"

D'autant plus que les difficultés offensives du début de saison commencent à être un lointain souvenir grâce à des joueurs qui marquent régulièrement comme Brannon, Zubov ou Undershute. Bobby Chaumont qui a scoré lors des deux derniers matchs commence lui aussi à montrer ce pourquoi il a été recruté en cours de saison. Avec tous ces ingrédients, Luc Chauvel se veut ambitieux : "On ne regarde que devant, même si on se focalise surtout sur nous. On veut aller loin, pour aller loin ça passe par les play-offs donc on veut prendre les trois points contre chaque adversaire".

