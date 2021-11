Luc-sur-Mer. Casiers judiciaires chargés pour deux jeunes d'à peine vingt ans à Caen

Mardi 3 avril 2018, deux jeunes hommes âgés de 19 ans, Tony James et son cousin, ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vol aggravé. Pour le premier s'y ajoutent escroquerie et tentative d'escroquerie. Les faits, commis en récidive, remontent au mois de décembre 2017 et ont eu lieu à Luc-sur-mer et à Douvres-la-Délivrande au nord de l'agglomération.

Casiers judiciaires : onze et treize mentions à dix-neuf ans

Les deux prévenus ont comparu incarcérés pour d'autres causes. Il est vrai que leur casier judiciaire, malgré leur jeune âge, est bien fourni. Pour Tony James, onze mentions y figurent dont sept pour vols. Pour son cousin, douze mentions du même genre. La carte bancaire dérobée dans la voiture est utilisée dans trois commerces du secteur, dont le bar-tabac de Luc-sur-mer et celui de Douvres-la-délivrande pour un total de 25 €. Voulant régler des viennoiseries dans une boulangerie, ils voient la carte leur être refusée. Elle est bloquée.

Il disculpe son cousin

Malheureusement, bien connus dans cette région, ils sont confondus par la vidéosurveillance. A l'audience Tony James disculpe son cousin. "Pour casser la vitre, j'étais tout seul, j'avais un marteau. Pour la carte, il m'accompagnait, mais c'est moi qui m'en servais". Les cousin est relaxé. Quant à Tony James, il écope de quatre mois de prison ferme.

A LIRE AUSSI.

Calvados : une amie l'escroque de plus de 900 euros

Normandie : il lance une console au visage du fils de sa compagne

Calvados : un cambrioleur retrouvé grâce à son ADN

Calvados : retour en prison pour le voleur et l'escroc à répétition

Calvados : mis à la porte par sa compagne, il vole pour subsister