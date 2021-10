Saint-Laurent-de-Cuves. Bertrand Cantat renonce aux festivals d'été pour "mettre fin à toutes les polémiques"

L'ex-leader du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat, a annoncé ce lundi 12 mars 2018, dans une déclaration à l'AFP renoncer à sa tournée des festivals d'été pour "mettre fin à toutes les polémiques". Sa présence sur le festival Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves, dans la Manche, avait notamment suscité de nombreuses réactions.

Remplacé à Papillons de Nuit

Bertrand Cantat ayant pris la décision d'annuler toutes ses dates en festival, le concert prévu à Papillons de Nuit le 18 mai est également annulé. Son remplacement sera annoncé dans quelques jours, indiquent les organisateurs de Papillons de Nuit.

"Les festivals sont des lieux de vivre ensemble cruciaux"

Le festival Papillons de Nuit "constate que cette tournée cristallisait des questions de société nationales, et comprend que l'artiste ait fait le choix de l'apaisement dans ce contexte tendu". Il regrette une "polémique médiatique, en dépit des attentes du public et de la liberté de programmation de chaque acteur culturel". L'association ROC en Baie se dit néanmoins "inquiète" par ce précédent et "regrette que la pression exercée depuis plusieurs semaines ait occulté son projet culturel pour le territoire".

"Les festivals sont des lieux de vivre ensemble cruciaux pour l'épanouissement de notre société, ajoutent les organisateurs, et Papillons de Nuit entend poursuivre cette mission qui lui tient à coeur".

