Saint-Lô. Papillons de nuit : l'opposition départementale dénonce le désengagement du département

Les élus départementaux de gauche, réagissent, via un communiqué daté du mardi 6 mars 2018, au désengagement financier du conseil départemental du festival Papillons de Nuit, qui a décidé de maintenir sa programmation de Bertrand Cantat en mai prochain à Saint-Laurent de Cuves (Manche), malgré les pressions.

Ces élus regrettent cette "erreur en considérant que notre assemblée doit s'ériger en instance juridique pour condamner à nouveau un artiste qui a été jugé et a purgé sa peine et qui a droit, comme tout citoyen, à ne pas être l'objet d'une condamnation à mort civile définitive".

Pas d'amalgame

Ils dénoncent aussi "l'amalgame qui est fait en considérant que soutenir ce festival et particulièrement la prestation de Bertrand Cantat irait à l'encontre de notre engagement pour l'égalité femmes-hommes. Qui peut penser que le Département de la Manche pourrait être associé à une manifestation faisant la promotion de la violence faite aux femmes ?" et s'insurgent de "la méthode qui montre que, malgré l'accord initial unanime de l'assemblée, ni la dite assemblée ni la commission culture n'ont été associées à cette importante et symbolique décision de retrait."