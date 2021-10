Ouistreham. Outrages et rébellions à Ouistreham : 7 mois de prison ferme

Steve Graca âgé de 26 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mercredi 7 février 2018. Deux dossiers ont été traités à l'audience (à laquelle le prévenu n'a pas assisté) : rebellions et outrages en récidive envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, et violences conjugales, en juillet et septembre 2017 à Ouistreham au nord de l'agglomération.

Deux interventions avec le même résultat

Vers 3h30 du matin, dimanche 16 juillet 2017, une patrouille de policiers municipaux croise un couple et entend peu après la femme pousser des cris. Ils s'interposent pour qu'elle ne prenne pas de coups. Vendredi 29 septembre 2017, à 1h du matin, c'est au domicile du même couple que les agents interviennent, l'homme frappant sa compagne.

Lors de ces deux interventions, l'individu alcoolisé résiste avec violence à l'interpellation en proférant des insultes : "Bande de cow-boys ! Vous n'en avez pas marre de faire chier le monde !"

Peine de prison ferme

Le prévenu a trois mentions dans son casier judiciaire : conduite alcoolisée, dégradations de bien appartenant à autrui et outrages. Les agents se constituant partie civile sollicitent 800 € de préjudice moral. Le procureur requiert huit mois de prison ferme ainsi que la révocation d'un sursis d'un mois.

Steve Graca écope de six mois de prison ferme et de la révocation d'un mois de sursis. Il devra s'acquitter de 800 € de préjudice moral.

