Isigny-sur-Mer. Il menace un automobiliste dans le Bessin : il risque une peine ferme

Un homme âgé de 33 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), mardi 7 février 2018. Il lui est reproché d'avoir proféré des menaces de mort avec ordre de remplir une mission (ce qui constitue une circonstance aggravante : "ne recommence pas sinon..."). Les faits datent d'octobre 2017 à Isigny-sur-mer au nord-ouest de l'agglomération.

Avec deux enfants à bord, le prévenu a eu peur

Au moment où le prévenu s'engage pour traverser une route, une voiturette la lui coupe l'obligeant à accélérer pour ne pas la percuter. Le conducteur avec deux enfants à bord est choqué et sous le coup de la peur et de la colère finit par faire stopper le conducteur qu'il insulte et menace : "La prochaine fois je te niquerai ta mère !"

Si le casier judiciaire du prévenu comporte dix-neuf mentions (vols, délits routiers, outrages...), il est à ce jour père de famille avec un emploi. Le procureur évoque le choc psychologique subi par la victime et requiert six mois de prison ferme.

Racisme ordinaire ?

L'avocate de la défense insiste sur la réaction de peur de son client. "Cette phrase ne représente pas une menace de mort dans son langage. Il l'a proférée puis est reparti sans aucun geste de violence". Elle rapporte qu'il a par contre été victime de racisme ordinaire. "La victime n'est pas un ange et ses proches n'ont pas hésité à lui envoyer des messages du style : J'aime pas les noirs, viens quand tu veux !"

L'affaire est mise en délibéré au mercredi 21 février 2018.

