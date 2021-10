Caen. Ils volent le contenu de plusieurs voitures à Caen

Nicolas Brunet et Quentin Choin, tous deux âgés de 21 ans, ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vols en réunion le mercredi 7 février 2018. Les faits se sont produits dans la soirée du mardi 10 octobre 2017 dans l'agglomération. Aucun des deux n'était présent à l'audience qui s'est soldée par des peines fermes.

Bien connus du tribunal pour enfants

Surpris en train de voler, ils s'enfuient à l'arrivée de la police. Rattrapés, ils ont dans un sac de sport le produit de plusieurs larcins. Si l'un est sobre, l'autre accuse 1,44g d'alcool par litre de sang.

Nicolas Brunet présente quatorze mentions dans son casier judiciaire émanant pour la plupart du tribunal pour enfants : délit de fuite, blessures involontaires, vols en réunion, vols aggravés, dégradations de bien appartenant à autrui en récidive... Son comparse, pour sa part, n'en totalise "que trois" : vols en réunion, vols aggravés, dégradations....

Peines fermes pour chacun d'eux

Le procureur requiert des peines fermes avec révocation de sursis pour chacun des prévenus. Nicolas Brunet écope de sept mois de prison ferme (quatre mois et la révocation d'un sursis de trois mois). Quentin Choin écope de six mois de prison ferme (quatre mois et la révocation d'un sursis de deux mois).

A LIRE AUSSI.

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Caen: Arrêté sur le campus 2, il a 19 ans et déjà 17 mentions dans son casier judiciaire

Calvados : les deux comparses décident de se "faire un garage"

Calvados : ils voulaient faire d'un bâtiment municipal leur squatte

Calvados : la victime retrouve son VTT volé dans un magasin