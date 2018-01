Aéroport de Caen-Carpiquet : une nouvelle piste pour l'année 2022

Alors qu'il signe en 2018 une année record, l'aéroport de Caen-Capiquet (Calvados) regarde déjà vers l'avenir et lance notamment le projet d'agrandissement de l'une de ses pistes.

Pas de Blue Monday (NDLR : célèbre nom donné au troisième lundi de janvier, considéré comme le jour le plus déprimant de l'année) pour les équipes de l'aéroport de Caen-Carpiquet (Calvados) qui présentait lundi 15 janvier 2018 le bilan de son année 2017. Une "année record", a souligné Maryline Haize-Hagron, sa directrice. "Avec 30% de passagers en plus, nous atteignons déjà les objectifs que nous nous étions fixés pour 2019." Avec plus de 180 000 passagers enregistrés dans l'année, Caen-Carpiquet a donc de quoi voir sereinement l'avenir.

Une piste plus longue pour des vols plus importants

Après avoir agrandi son parking - 170 places y ont été ajoutées - pour faire face à cette croissance, ce sera au tour de l'aérogare de se transformer en 2018. "La zone d'embarquement va être agrandie de 150m2, la salle des arrivées d'environs 60-70m2", précise la directrice. Des aménagements qui ont pour but de répondre aux normes douanières. "Sans ces nouveaux postes de contrôle, les vols hors Union européenne pourraient être menacés", explique-t-elle. Une nécessité d'aménagement renforcée notamment par le Brexit, l'aéroport de Caen desservant Londres et surtout les îles anglo-normandes.

Autre grand chantier dans les années à venir : l'allongement de la piste pour permettre d'accueillir des avions à plus forte capacité de passagers. "La piste actuellement de 1 900 mètres va passer à 2 250 mètres avec possibilité même de l'étendre à 2 450 mètres, présente Pascal Sérard, en charge de l'aéroport pour Caen la mer. Ces travaux nécessitent un dévoiement de la départementale 9." Coût total de l'opération : 8,2 millions d'euros. Un projet qui devrait voir le jour fin 2022.

A LIRE AUSSI.

Caen-Toulouse en avion, ce sera possible dès avril 2017

Aéroports : une seule direction pour Caen et Deauville

A Caen-Carpiquet, la croissance de Hop ! s'envole