[Photos] 80e D-Day. Le ballet des avions a commencé à l'aéroport de Caen-Carpiquet

"Le plus impressionnant, c'est ce C-17, un avion-cargo américain", s'exclame Maryline Haize-Hagron, directrice de l'aéroport de Caen-Carpiquet. "De la fenêtre de mon bureau, j'ai l'impression que je pourrais marcher sur son aile… Et pourtant, je suis au premier étage de l'aérogare !" Le premier de ce mastodonte a atterri en Normandie, lundi 27 mai. Alors que le 6 juin et son 80e D-Day approche, les pays Alliés acheminent toute la logistique nécessaire au bon déroulé des commémorations dans la région. Et ils utilisent en partie les cieux.

Avec la perspective, c'est à croire que le C-17 fait la taille de l'aérogare de Caen-Carpiquet ! - Quentin Jockum – Aéroport de Caen

Logistique et sécurité

"Tout se fait au fil de l'eau, sans véritable programme précis", assure la directrice, plus ou moins dans le flou quant aux jours à venir. La semaine passée, un A400M a atterri, permettant la tenue d'une cérémonie belge à Crépon. C'est à chaque fois du matériel, parfois confidentiel, qui est apporté. "Par exemple cela peut-être la voiture du Président américain." De quoi nécessiter une bonne organisation de la part de l'équipe de l'aéroport, qui ne grossit pas ses rangs pendant cette période spécifique et chargée.

L'A400M, arrivé à Caen à l'occasion d'une cérémonie belge à Crépon. - Quentin Jockum – Aéroport de Caen

Piste d'atterrissage pour les chefs d'Etat et monarques ?

Pour le moment, il n'est pas prévu que ce ballet logistique impacte les vols commerciaux. "Les enjeux sont forts, mais nous prouvons que nous sommes un aéroport régional, avec le savoir-faire des grosses plateformes en termes de sécurité et de gestion", se vante Maryline Haize-Hagron.

Une période qui apporte son lot de "spotters", ces passionnés d'avions qui cherchent à en collectionner les clichés. Les jours à venir devraient les ravir, alors qu'il se pourrait que l'Air Force One de Joe Biden, entre autres, se pose sur le tarmac de Caen-Carpiquet.