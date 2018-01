On a testé pour vous : la navette électrique dans le centre-ville de Caen

C'est l'une des nouveautés comprise dans le package des travaux du tram à Caen (Calvados). Mercredi 10 janvier 2018, des navettes électriques et gratuites ont été lancées dans le centre-ville.

La ville de Caen (Calvados) a profité du premier jour des soldes mercredi 10 janvier 2018 pour lancer un nouveau dispositif en centre-ville : des navettes électriques et gratuites qui circulent dans les rues les plus commerçantes. Elles devraient permettre de faciliter les déplacements en cette période de travaux, mais aussi et surtout, contribuer à redynamiser le centre. La rédaction a testé ce nouveau moyen de transport.

Une appli pour suivre les navettes en direct

Un premier conseil : téléchargez l'appli "Zenbus" sur votre téléphone. Elle permet de repérer en quelques secondes sur une carte où se trouvent les trois navettes et l'arrêt le plus proche. On peut d'ailleurs aussi le repérer grâce à un logo spécial.

Détail du circuit des navettes. - Twisto

Le petit plus : si vous êtes dans une rue piétonne, il suffit de faire signe au chauffeur pour qu'il s'arrête et monter à bord. Et puis les bus sont faciles à repérer : ils sont rouges et siglés avec de grands autocollants représentant l'abbaye aux hommes.

Un passage tous les quarts d'heure

Une fois à bord, presque pas de bruit. La navette slalome tranquillement entre les piétons et les plots en béton. Du centre-ville, il ne faut qu'une dizaine de minutes pour rejoindre le parc expo, la bibliothèque ou encore les Rives de l'Orne.

Et noter que ces navettes, qui passent tous les quarts d'heure environs, peuvent transporter jusqu'à 22 personnes. Elles circulent tous les après-midi, de 12h30 à 20h.

