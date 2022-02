Mondeville. Calvados : ses empreintes digitales reviennent dans une vieille affaire

Jeudi 28 décembre 2017, un jeune homme âgé de 21 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il lui est reproché d'avoir commis un vol en juillet 2017 dans un magasin du centre commercial de Mondeville au sud de l'agglomération, ainsi que d'avoir détérioré du matériel dans la salle de sport de Falaise en juin 2016.

Les mêmes empreintes digitales

Mardi 25 juillet 2017, le jeune homme est surpris dans le magasin Go Sport du centre commercial de Mondeville tentant de dérober un tee-shirt Adidas d'une valeur de 80 euros. Il reconnaît avoir été tenté et avoir enlevé l'antivol dans la cabine d'essayage. Dans ces cas-là, la procédure pour les gendarmes est de relever les empreintes digitales. 48 heures plus tard, un rapprochement est fait avec des empreintes jusqu'alors non identifiées. Elles reviennent dans une affaire de dégradations qui a eu lieu à Falaise un an auparavant.

"J'y étais mais je n'ai rien dégradé"

Le prévenu admet avoir pénétré dans la salle de sport accompagné de quelques comparses, car une fenêtre était mal fermée, "Mais sans plus car je suis vite reparti. Les dégradations ont eu lieu après", témoigne-t-il. Seulement, jamais il n'accepte de donner l'identité de ceux qui l'accompagnaient.

Le jeune homme qui a un BEP d'électricien et dont le casier judiciaire est vierge n'a pas le profil d'un délinquant. Mais comme le constate le procureur : "Nous jugeons tout de même deux dossiers !". Il requiert trois mois de prison avec sursis.

Finalement, il écope de deux mois de prison avec sursis.

A LIRE AUSSI.

Calvados : le voleur porteur d'un couteau menace de mort le vigile

Justice (Calvados) : Sept cambriolages en deux mois

Calvados : cinq mois fermes pour vols en récidive