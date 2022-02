Caen. Basket : Un Noël attendu pour les joueuses étrangères de Mondeville

Les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion pour les sportifs étrangers de retrouver leurs familles. Exemple avec les basketteuses de Mondeville (Calvados), qui ont dix jours de vacances.

Plusieurs joueuses concernées

Les quatre joueuses étrangères que sont Kim Gaucher (canadienne), Romana Hejdova (tchèque), Stéphanie Talbot (australienne) et Heleen Nauwelaers (belge) en profiteront pour retourner dans leur pays natal. "C'est important pour nous car c'est la seule fois pendant l'année où on peut se réunir tous ensemble, en famille et entre amis. J'ai trop hâte. Ça permet de penser à autre chose que le basket", se réjouit Romana Hejdova. Heleen Nauwelaers la rejoint : "j'ai une grande famille. On loue même une salle pour faire la fête, c'est chouette!". Et si les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion de retrouver des proches, c'est aussi l'occasion de bien manger, sans excès pour ces sportives professionnelles.

Quelques rituels

Du côté de la belgique et de la République Tchèque, le poisson sera de mise : "Le 24 au midi, on mange toujours du homard, c'est la tradition", précise Heleen Nauwelaers. "On mange des pommes de terre, des légumes et de la carpe. C'est gras mais c'est délicieux!", poursuit Romana Hejdova. "Je fais du sport tous les jours pour ne pas prendre dix kilos pendant les fêtes, mais c'est trop cool de ne pas faire à manger !"

Pour Kim Gaucher, les vacances sont toujours très rythmées. "Le 24 au matin, on va à l'église et on ouvre le premier cadeau, ce sont toujours des pyjamas. On va aller cinq jours à Boston avec la famille de mon conjoint avant de partir à Vancouver avec mes sœurs et mes neveux. On voyage tous les ans".

En Australie, Talbot risque d'être totalement dépaysée de son quotidien à Mondeville. "C'est l'été en ce moment en Australie. On est tout le temps dehors, à la plage, et à la piscine. C'est vraiment différent d'ici. J'adore la période de Noël car tout le monde est heureux, c'est une bonne atmosphère".

A LIRE AUSSI.

Basket-ball (LFB). L'USO Mondeville a présenté son collectif 2017/2018

Basket (LFB). Villeneuve trop rapide pour Mondeville (58-78)

Basket (LFB). Mondeville impuissant à Bourges

Basket-ball (LFB). L'heure de la reprise a sonné pour l'USOM

Basket (Open LFB). Mondeville démarre sur les chapeaux de roue