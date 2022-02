Caen. Ils vendent des maillots de football collector

Un spécialiste d'e-commerce et de la friperie ajouté à un fan inconditionnel de football, voilà leur tactique pour créer "The Football Market". Pas de système en 4-4-2 ou en 4-2-3-1, mais un jeu à la barça entre deux hommes, Clément Goubon à l'initiative, en 2009, et Charles Mesnildrey, sur la pointe de l'attaque.

Ils ont créé un site Internet pour vendre des maillots de football de l'époque, vintage et parfois très rares. "On achète des lots de 150 maillots chez un grossiste sans même savoir ce qu'il y a dans le carton. C'est la surprise quand on l'ouvre", s'amuse le dernier arrivé en mai. Garantir l'authenticité du maillot requiert un travail méticuleux. "C'est plus facile sur un maillot ancien. Chaque maillot passe deux à trois fois entre nos mains : il faut faire attention au logo du club ou de la sélection, aux détails de la marque, au QR code avec dates de production et à la contrefaçon. Quand on a un doute, on ne prend pas de risque".

De Yohan Cruyff à Ronaldinho

Du FC Barcelone à Liverpool, en passant par le coq tricolore, c'est un stock de 3 000 maillots dont disposent Clément et Charles, sportifs de surcroît. "On a des maillots mythiques comme Sochaux, Metz, Nancy qui sont très demandés. Le maillot le plus cher que l'on a vendu est celui de Didier Deschamps à Nantes, porté et dédicacé".



Côté transfert, on peut passer de 25€ à 400€ pour le maillot de la Seleçao, dédicacé par le roi Pelé. "Notre panier moyen est de 40€. Les gens cherchent en fonction de ce qu'ils ont vécu à l'époque du maillot. Par exemple, celui de France 2010 ne se vend pas car il rappelle des mauvais souvenirs (épisode de Knysna, ndlr)".

Chaque maillot est protégé et référencé sur une plateforme logistique. À ses débuts, Clément Goubon stockait tous les maillots dans son grenier. - Léa Quinio

Depuis février 2019, 800 maillots ont retrouvé un heureux repreneur, sans oublier que les périodes de grande compétition comme la Coupe du Monde, l'Euro ou même des périodes phares comme Noël boostent les ventes. "Beaucoup de gens achètent des maillots, non pas pour les porter, mais pour les offrir ou les encadrer. On a déjà envoyé un maillot de Saint-Étienne à un client en Australie".

Du foot, mais pas que…

L'appel en profondeur est millimétré. The Football Market espère continuer à vendre à l'international. Pour l'heure, 75 % de ses clients sont Français. Il espère disposer, d'ici un an, d'une garde-robe de 10 000 maillots de l'époque, stockés dans un entrepôt logistique de la région caennaise. Et sur chaque maillot vendu sur Internet, les deux attaquants détaillent le produit. La saison concernée, la taille (ou l'équivalent) ou encore l'état du produit. Tout ceci avec leur touche personnelle.

"Au-delà du maillot, les gens sont intéressés par le foot. On leur raconte le football du passé en s'adressant aux 'nostalgiques'". Le combo parfait dans une période où le vintage revient à la mode. "Pourquoi pas chiner des anciens magazines de foot, des Unes de l'Équipe ou des chaussures collector", explique Charles, devançant son coéquipier : "on veut élargir le concept sur d'autres sports comme le vélo ou le rugby. On est aussi en train de développer le site UK". Un banc des remplaçants qui peut les faire gagner.



