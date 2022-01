Rouen. Petit Quevilly : il nie le délit de vol

Au Petit Quevilly (Seine-Maritime), le 20 septembre 2017, une patrouille de Police voit un groupe de jeunes affairés autour de plusieurs véhicules garés, qui s'enfuient en voyant les policiers. Poursuivis, ils sont interpellés et on reconnaît plusieurs mineurs parmi eux. Dans leur fuite, ils ont laissé tombé sur la chaussée plusieurs batteries de voitures. Celles ci ont vu leurs portières fracturées pour accéder au levier d'ouverture du capot moteur. Entendus par les policiers, ils signalent que Sébastien Desjardins, 25 ans, est l'instigateur du délit lors de leur confrontation. Celui ci nie à la barre et prétend être sorti simplement pour dîner. "J'avais demandé à mes amis de renoncer, je me suis fait embarquer", dit-il en substance à la barre, arguant du fait d'avoir mûri en devenant père de famille et désireux de mener une vie calme.

Son casier judiciaire comporte déjà treize mentions pour violences et extorsion. Sa dernière condamnation remonte au 30 avril 2013, ce qui le place en situation de récidive légale. Pour le Ministère Public, "le prévenu cherche à minimiser sa responsabilité dans les faits". Sa défense assure que "le prévenu ne saurait être rendu coupable de l'ensemble des faits reprochés".

Après délibération, le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à six mois de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat.

