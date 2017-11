Rouen : condamné pour usurpation d'identité

Accusé de vols d'objets par effraction et usage d'identité imaginaire, un homme a été jugé mercredi 8 novembre 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime).

C'est en rentrant de vacances qu'une victime porte plainte le 17 décembre 2013. Il vient de découvrir la porte d'entrée de son appartement à Rouen (Seine-Maritime) fracturée et une fenêtre brisée. L'appartement a manifestement été fouillé et de nombreux objets ont disparu.

Sur place, la police relève des empreintes et quelques traces de sang dont l'analyse ADN désignera un homme comme auteur du délit et connu des services de Police puisqu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Lors d'une perquisition au domicile de sa compagne, chez laquelle il vit, on retrouve plusieurs objets que la victime reconnaît lui appartenir. Placé en garde à vue, le prévenu reconnaît les faits et avoue une addiction certaine à l'alcool. "Je ne me souviens pas de cette nuit", se contente-t-il de dire à la barre.

Un profil incertain

Il se rend également coupable d'usage d'identité imaginaire puisqu'il utilise la carte d'identité d'un "ami qui la lui a donnée". Devant la décision d'expulsion qui lui a été signifiée, il a donc tenté de se cacher sous un nom d'emprunt. Les services d'immigration de la Préfecture confirment que son identité actuelle leur est inconnue. Son casier judiciaire reste néanmoins vierge de toute infraction et condamnation. Pour le Ministère Public, "le prévenu a su comment se faire oublier et vivre de larcins ". Pour sa défense, "c'est un nouvel homme qui est prêt à s'insérer".

Reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est condamné à cinq mois de prison avec sursis et à une amende de cent euros pour usage d'identité imaginaire.

