Rouen. Doudeville : un délit à caractère pédophile

A Doudeville le 29 novembre 2017, S.V., 35 ans, circule à bord de son véhicule quand il aperçoit une adolescente de quinze ans qui rentre de son collège et se dirige vers son domicile. Il s'arrête, entame la conversation, prétextant chercher son chemin. Mais les propos salaces qui suivent ne laissent aucun doute quant au but qu'il recherche: il lui pose des questions plus qu'indiscrètes sur sa vie sexuelle et lui demande de montrer sa culotte. Affolée, elle s'enfuit, il la suit jusqu'à son domicile et frappe à la porte. C'est le frère de la victime qui répond, l'individu veut soi disant présenter ses excuses à la jeune fille. La démarche étant pour le moins choquante après avoir été renseigné par sa sœur sur ce qui s'est passé, il appelle la Police et signale la voiture du prévenu. "Je sais que ce que je fais n'est pas normal", dit-il, et insiste sur le besoin de se faire soigner.

Un délit à caractère pédophile

A son casier judiciaire, une mention datant de 2010 est déjà portée pour exhibition sexuelle à l'encontre de cinq jeunes mineures. L'expertise psychiatrique du prévenu révèle une personnalité perverse comportant un fort risque de réitération des faits. Une interruption temporaire de travail de trois jours sera délivrée à la jeune fille, qui a subi "un réel traumatisme". Pour la partie civile, "Le prévenu a franchi tous les interdits à l'encontre d'une mineure". Le Procureur s'interroge sur ce qui aurait pu se passer si la victime avait été seule chez elle et déclare: "Le risque de récidive est important pour ce délit à caractère pédophile". La défense du prévenu assure que "La détention n'est pas la solution pour garantir la non dangerosité de l'individu". Après délibération, le Tribunal de Rouen (Seine-Maritime) déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à huit mois de prison ferme avec mandat de dépôt immédiat, ainsi qu'à un suivi judiciaire comportant une obligation de soins pour une durée de cinq ans.

