Caen. Caen : elle pénètre dans le tribunal avec un couteau dans son sac

Mercredi 29 novembre 2017, une jeune fille âgée de 20 ans a comparu détenue, pour d'autres causes, devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour port sans motif légitime d'arme blanche en janvier 2016 dans l'enceinte du tribunal.

"C'est ma mère qui l'a mis dans mon sac"

Au moment de passer le portique de détection, l'alarme se déclenche. Un couteau est trouvé dans le sac de la jeune fille. Elle explique alors : "C'est ma mère qui l'a mis dans mon sac à dos car elle a peur pour moi. On vit dans un quartier à risque et c'est pour me défendre en cas d'agression"

On trouve dans son casier judiciaire des mentions pour vols. En octobre 2017, elle est écrouée pour usage de stupéfiants.

"L'enceinte judiciaire est sacrée !"

La procureure estime que la prévenue se dédouane un peu trop facilement sur sa mère. "Le port d'arme blanche est interdit et qui plus est dans un tribunal ! L'enceinte judiciaire est sacrée !" N'étant plus accessible au sursis simple, l'appréciation de la peine est laissée à la cour.

"Où est la gravité de l'infraction ?"

Pour l'avocate de la défense, sa jeune cliente est très immature et n'a pas conscience de la réalité du quotidien. "S'est-elle rebellée ? A-t-elle insulté ? Elle avait un couteau mais elle l'a cédé sans problème. L'infraction existe bien mais où est la gravité ?"

Elle écope de 70h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois à l'issue de sa détention, faute de quoi ce seront 15 jours de prison ferme.

