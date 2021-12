Bayeux. Bayeux : dépressif, un homme exhibe son pénis

Un homme âgé de 61 ans a comparu pour exhibition sexuelle devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mardi 21 novembre 2017.

Par deux fois le sexe à l'air en pleine ville

Lors d'une ronde à Bayeux (Calvados), le vendredi 30 juin 2017 vers 23h, les gendarmes remarquent un homme dans une rue commerçante, le sexe à l'air. Il se tient les mains derrière le dos en regardant les passants. Intimé par les agents de "ranger son sexe" celui-ci répond que c'était involontaire et qu'il venait d'uriner.

Mais une plainte avait déjà été portée en début de mois par une femme ayant vu un homme vêtu d'une veste de costume avec le pénis à l'air. Elle le reconnaît sur photo.

"C'est la solitude, c'est tout"

Ayant commencé par nier, l'homme reconnaît que c'est vrai. "C'est la solitude, c'est tout. C'est pour me faire remarquer. Je demande qu'on en finisse avec ma vie". Divorcé et père de quatre enfants adultes, il a déjà été hospitalisé en psychiatrie pour dépression. Mais de retour chez lui il ne prend plus son traitement et boit exagérément. Le ministère public requiert une peine de prison avec sursis à son encontre.

Son avocate parle d'un homme en déshérence totale depuis sa séparation et sa perte de travail. En effet il était convoyeur de fonds et a cessé son activité lorsqu'un de ses collègues a été tué. "Je sollicite votre indulgence car son sexe n'était pas en érection et son casier judiciaire est vierge. De plus une peine de travaux d'intérêt général lui permettrait de renouer avec le monde du travail."

Il écope d'un mois de prison avec sursis et de 210h de travaux d'intérêt général à effectuer dans les 18 mois. S'y ajoute obligation de soins.

