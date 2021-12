Caen. Calvados  : trois jours avant d'être jugé pour escroquerie, il vole

Omar Oukla aurait dû être jugé le mardi 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour des délits commis à Falaise, au sud de l'agglomération en septembre dernier. Mais se rendant coupable de vol en récidive le vendredi 17 novembre 2017 et est placé sous mandat de dépôt. C'est donc pour l'ensemble des faits qu'il a été jugé en comparution immédiate lundi 20 novembre 2017.

Délits à Falaise et à Caen

En septembre, une femme se voit voler une pochette dans son véhicule. Elle contenait un téléphone portable, une pièce d'identité et une carte bancaire. Avec celle-ci, 50 euros d'achats seront réglés en trois fois (achat de cigarette et d'aliments). L'homme est identifié grâce à la vidéosurveillance du tabac. Il affirme avoir trouvé la carte dans la rue. 800 euros de dommages et intérêts sont sollicités.

Vendredi 17 novembre 2017, c'est dans un magasin de Caen que l'individu est surpris ayant caché sous son sweat un tee-shirt d'une valeur de 90 euros. Il fournira une identité imaginaire.

Tribunaux de Marseille, de Montpellier, de Paris

Le prévenu a déjà été jugé à Marseille (Bouches du Rhône) à Montpellier (Hérault) à Paris (où il avait été condamné à une peine de prison avec sursis en août dernier). En France, depuis 2005 son titre de séjour n'a pas été renouvelé.

Un délinquant "d'habitude"

Le procureur requiert 4 mois de prison ferme assortis d'un maintien en détention. "Nous avons affaire à un délinquant 'd'habitude' qui ne peut s'empêcher de voler même à quelques jours d'être traduit devant le tribunal."

Omar Oukla écope d'un mois de prison ferme. Il devra verser à la partie civile 50 euros de préjudice matériel et 300 euros de préjudice moral.

Il est maintenu en détention.

